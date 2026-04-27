KÖDITZ, LKR. HOF. Am Montagnachmittag kam ein 64-jähriger Transporterfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 173 zwischen Köditz und Hof ums Leben.

Gegen 16.30 Uhr befuhr der 64-Jährige aus dem Landkreis Hof mit einem VW Lieferwagen die B173 aus Richtung Hof kommend in Fahrtrichtung Köditz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Tanklastzug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Lieferwagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein alarmierter Notarzt sowie weitere Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Tanklastzuges, ein 45-jähriger tschechischer Staatsangehöriger, erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesstraße 173 ist für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte weiterhin vollständig gesperrt. Die Straßenmeisterei Hof übernahm das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro.