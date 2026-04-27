HURGHADA. Anfang April nahm eine dreiköpfige Familie aus dem Unterallgäu während ihres Urlaubsaufenthalts in der Ferienregion Hurghada / Ägypten an der Vorführung eines „Schlangenbeschwörers“, welche zum Unterhaltungsprogramm in einer Hotelanlage gehörte, teil. Hierbei kamen zwei Schlangen - mutmaßlich Kobras - zum Einsatz, welche den Gästen aus dem Publikum u.a. um den Hals gelegt wurden. Im Rahmen dieser Schlangenshow ließ der „Schlangenbeschwörer“ eine der Schlangen in die Hose eines 57-jährigen Mannes kriechen, wobei es zu einem Biss der Schlange in das Bein des deutschen Urlaubers kam. Anschließend hieran zeigte dieser deutliche Vergiftungssymptome und wurde reanimationspflichtig. Der 57-jährige Mann wurde noch in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, in welchem er jedoch verstarb.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen werden unter Sachleitung der Staatsanwalt Memmingen durch die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung stehen noch aus. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).