FRIEDENFELS, LKR. TIRSCHENREUTH. Bei einer Auseinandersetzung in einer Arbeiterunterkunft wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Am Sonntagmorgen, 26. April, kam es gegen 02:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einer Arbeiterunterkunft in Friedenfels im Landkreis Tirschenreuth. Dabei wurde ein 31-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einem Messer schwer verletzt. Der 31-Jährige kam mit mehreren Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Oberkörpers mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Pole, flüchtete mit einem weißen Citroën Berlingo mit polnischem Kennzeichen vom Tatort. Auf der Staatsstraße 2169 zwischen Friedenfels und Wiesau wurde ein Küchenmesser aufgefunden, welches als mögliche Tatwaffe in Frage kommt. Es ist somit wahrscheinlich, dass der Tatverdächtige mit dem Citroën Berlingo die St2169 in Richtung Wiesau gefahren und inzwischen in Polen ist.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

muskulöse Statur

kurz geschorene Haare

Ansatz eines Drei-Tage-Bartes

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Die genauen Tatumstände sowie ein mögliches Motiv sind noch unklar. Ein weiterer Mann, ein 35-jährige Pole, wurde durch einen Fenstersturz aus dem ersten Stock am Arm schwer verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein weiterer Arbeiter, ein 34-jähriger Pole, wurde durch Faustschläge durch den Angreifer verletzt. Die beteiligten Männer sind alle Arbeitskollegen in einem Bauunternehmen und waren in dem Gästehaus untergebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie am Sonntagmorgen, 26.04.2026, gegen 02:15 Uhr, im Bereich der Otto-Freundl-Straße etwas in Bezug auf den Vorfall gesehen? Haben Sie das flüchtige Fahrzeug gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Veröffentlicht am 27. April 2026 um 14:55 Uhr