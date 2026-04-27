DEGGENDORF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26./27.04.2026) wurde einem Besucher des Frühlingsfestes Bargeld geraubt, nachdem er von bislang unbekannten Tätern zu Boden gebracht und festgehalten wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand wurde ein 36-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Regen auf dem Frühlingsfest in Deggendorf gegen 23.50 Uhr von drei, bislang unbekannten Männern unweit der Toilettenanlage beim Weißbierzelt angegangen. Er soll von ihnen zu Boden gebracht und festgehalten worden sein. Dabei entwendeten sie einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag, bevor sie zu Fuß in unbekannte Richtung die Flucht ergriffen. Der 36-Jährige wurde nicht verletzt und verständigte im Nachgang von zu Hause aus die Polizei.

Derzeit liegen folgende Hinweise zu den drei unbekannten Männern vor: circa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer der Männer hatte kurze, gelockte Haare, trug einen Stoppelbar und sprach gebrochen deutsch.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zum Verdacht eines Raubdeliktes übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.04.2026, 14.55 Uhr