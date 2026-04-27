WUNSIEDEL. Am Montagmorgen sorgte der Brand in einem Mehrfamilienhaus für einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen zur unklaren Brandursache.

Gegen 2 Uhr morgens bemerkte eine Bewohnerin das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Straße „Schwarze Allee“ und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll bereits dichter Rauch aus dem Holzanbau des Anwesens. Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Gemeinden gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Glücklicherweise blieben die elf Bewohner unverletzt. Der Sachschaden dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bei etwa 30.000 Euro liegen.