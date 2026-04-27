0626 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (26.04.2026) kam es in einem Café in der Steingasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 19.15 Uhr gerieten ein 38-jähriger Mann sowie sein 22-jähriger Begleiter mit einer Gruppe aus einem 26-Jährigen sowie drei bislang unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten der 26-Jährige sowie die unbekannten Begleiter auf den 38-jährigen Mann ein. Zudem griff einer der bislang unbekannten Täter den 22-jährigen Begleiter im Außenbereich mit einem Stuhl an.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Drei männliche Personen

Dunkle Haare

dunkle Kleidung

Größe ca. 1,75 m – 1,83 m

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323‑2110 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen die drei unbekannten Täter.

Die Männer im Alter von 22, 26 und 38 Jahren besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

0627 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Innenstadt – Am Sonntag (26.04.2026) ereignete sich in der Halderstraße ein Verkehrsunfall. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 15:20 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Schießgrabenstraße, als er an einer Ampel abbremsen musste. Ein nachfolgender Zweiradfahrer fuhr auf das Auto auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 38-jährige Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Außerdem stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 38-Jährigen fest. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 38-Jährigen.

Der 38-Jährige sowie der 50-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0628 – Polizei ermittelt nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Innenstadt – Am Sonntag (26.04.2026) ereignete sich am Klinkerberg ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Gegen 19:00 Uhr verlor ein 30-jähriger Autofahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit drei geparkten Autos. Zwei der Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschleudert. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab 1,5 Promille.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Die vier weiteren Insassen im Alter von 20, 27, 37 und 45 Jahren wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei stellte das Auto sowie den Führerschein des 30-jährigen Fahrers sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.

Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige sowie der 45-Jährige besitzen ebenfalls die rumänische Staatsangehörigkeit, 20-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

0629 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Universitätsviertel – Am Sonntag (26.04.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug ein Auto in der Dornierstraße.

Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein geparkter grauer BMW beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323‑2310 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

0630 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Göggingen – Am Sonntag (26.04.2026) kam es in der Butzstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Gegen 22:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter, einen E-Scooter auf ein fahrendes Auto zu werfen. Der Fahrer konnte rechtzeitig bremsen und ausweichen, sodass kein Schaden entstand.

Die Täter flüchteten anschließend in einen angrenzenden Park.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Zwei männliche Personen

Alter ca. 14–16 Jahre

Einer der Täter trug eine dunkelrote Jogginghose und ein weißes T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323‑2710 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die unbekannten Täter.