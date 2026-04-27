Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0626 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Innenstadt – Am Sonntag (26.04.2026) kam es in einem Café in der Steingasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.
Gegen 19.15 Uhr gerieten ein 38-jähriger Mann sowie sein 22-jähriger Begleiter mit einer Gruppe aus einem 26-Jährigen sowie drei bislang unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten der 26-Jährige sowie die unbekannten Begleiter auf den 38-jährigen Mann ein. Zudem griff einer der bislang unbekannten Täter den 22-jährigen Begleiter im Außenbereich mit einem Stuhl an.
Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.
Die Täter wurden wie folgt beschrieben:
- Drei männliche Personen
- Dunkle Haare
- dunkle Kleidung
- Größe ca. 1,75 m – 1,83 m
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323‑2110 entgegen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen die drei unbekannten Täter.
Die Männer im Alter von 22, 26 und 38 Jahren besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.
0627 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Sachschaden
Innenstadt – Am Sonntag (26.04.2026) ereignete sich in der Halderstraße ein Verkehrsunfall. Es wurden keine Personen verletzt.
Gegen 15:20 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Schießgrabenstraße, als er an einer Ampel abbremsen musste. Ein nachfolgender Zweiradfahrer fuhr auf das Auto auf.
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 38-jährige Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Außerdem stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 38-Jährigen fest. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 38-Jährigen.
Der 38-Jährige sowie der 50-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
0628 – Polizei ermittelt nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen
Innenstadt – Am Sonntag (26.04.2026) ereignete sich am Klinkerberg ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.
Gegen 19:00 Uhr verlor ein 30-jähriger Autofahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit drei geparkten Autos. Zwei der Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschleudert. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab 1,5 Promille.
Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Die vier weiteren Insassen im Alter von 20, 27, 37 und 45 Jahren wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.
Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.
Die Polizei stellte das Auto sowie den Führerschein des 30-jährigen Fahrers sicher.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.
Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige sowie der 45-Jährige besitzen ebenfalls die rumänische Staatsangehörigkeit, 20-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.
0629 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Universitätsviertel – Am Sonntag (26.04.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug ein Auto in der Dornierstraße.
Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein geparkter grauer BMW beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323‑2310 entgegen.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
0630 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr
Göggingen – Am Sonntag (26.04.2026) kam es in der Butzstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
Gegen 22:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter, einen E-Scooter auf ein fahrendes Auto zu werfen. Der Fahrer konnte rechtzeitig bremsen und ausweichen, sodass kein Schaden entstand.
Die Täter flüchteten anschließend in einen angrenzenden Park.
Die Täter wurden wie folgt beschrieben:
- Zwei männliche Personen
- Alter ca. 14–16 Jahre
- Einer der Täter trug eine dunkelrote Jogginghose und ein weißes T-Shirt
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323‑2710 entgegen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die unbekannten Täter.
0631 – Polizei führt Schwerverkehrs- und Gefahrgutkontrollen durch
Gundelfingen a.d. Donau – Am Freitag (24.04.2026) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, Polizeiinspektion Dillingen, Verkehrspolizeiinspektion Augsburg, Autobahnpolizeistation Gersthofen sowie des Gewerbeaufsichtsamtes Augsburg eine gemeinsame Schwerlastkontrollstelle auf der Bundesstraße 16, Parkplatz Birkenried durch.
Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurden rund 20 Fahrzeuge überprüft, darunter Autos und Lkw, von denen drei Gefahrguttransporte waren.
Bei mehr als zehn Fahrern sowie zwei Unternehmern ahndeten die Beamten Verstöße. Bei einigen handelte es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem wurden Lenk- und Ruhezeitverstöße sowie eine fehlende Lizenz zum gewerblichen Güterverkehr festgestellt.
Besonders auffällig war die Kontrolle eines deutschen 7,5-Tonnen-Kippers, bei der die Beamten feststellten, dass sich der georgische Fahrer illegal in Deutschland aufhielt. Darüber hinaus führte er das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnisklasse. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und unterbanden die Weiterfahrt.
Im Rahmen der Kontrollen wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von über 4.500 Euro erhoben.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Aufenthalts und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den georgischen Fahrer.
0632 – Schleierfahnder ermitteln nach Fahren ohne Fahrerlaubnis
Zusmarshausen / BAB 8 – Am Freitag (24.04.2026) führten Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg im Rahmen einer Schleierfahndung auf der Autobahn A 8 Kontrollen durch.
Gegen 14.15 Uhr überprüften Einsatzkräfte einen vorbeifahrenden Mercedes GLA 200d. Bei der anschließenden Kontrolle des 56-jährigen Fahrers, stellten die Beamten fest, dass gegen ihn mehrere aktuelle Fahrverbote sowie eine unangefochtene Entziehung der Fahrerlaubnis aus dem Jahr 2018 vorlagen.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Aufgrund der wiederholten vorsätzlichen Fahrten ohne Führerschein stellen die Einsatzkräfte das Fahrzeug zur Vorbereitung der Einziehung sicher.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 56-jährigen Mann.
Der 56-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0633 – Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt
Monheim - Am Samstag (25.04.2026) gegen 00.30 Uhr drangen vier Personen bewaffnet mit einem Baseballschläger die Wohnung einer Familie gewaltsam ein und forderten Geld. Ein 35-jähriger Bewohner wurde hierbei verletzt.
Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und gelangten ebenso gewaltsam über die Wohnungstüre in die Wohnung. Anschließend griffen sie den 35-Jährigen mit dem Baseballschläger an. Dieser wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Eine weitere Bewohnerin sowie deren Kinder blieben unverletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tatort.
Aufgrund des Sachverhalts wurden die weiteren Ermittlungen noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen.
Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen, wurden mehrere Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Donau Ries durchgeführt.
Letztlich konnten dabei alle vier Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 20, 20 und 45 Jahren sowie eine 44-jährige Frau. Gegen eine 26-jährige Frau wird ebenfalls ermittelt. Die Frau soll das Auto gefahren haben, mit dem die Täter geflüchtet sind. Zudem konnte auch der betreffende Baseballschläger bei einer Wohnungsdurchsuchung von Beamten der Kripo Dillingen aufgefunden und sichergestellt werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie versuchter Erpressung und Nötigung gegen die beiden Frauen sowie die drei Männer.
Die 20-jährigen Männer, den 45-Jährigen sowie die beiden 26-jährigen und 44-jährigen Frauen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Monheim im Bereich Markplatz gegen Mitternacht verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo Dillingen unter Tel.: 09071/56-0 zu melden.
Hier wären insbesondere Hinweise zu einem weißen Pkw, Hyundai I30 relevant sowie Beobachtungen über vier Personen, die hier ggf. zu Fuß unterwegs gewesen sein könnten.
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