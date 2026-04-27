REGENSBURG. In einer Parkanlage im Regensburger Stadtteil Neuprüll wurde ein Kind von einem unbekannten Mann angesprochen und körperlich bedrängt. Dem Kind gelang die Flucht. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntag, den 26. April 2026, um 16:15 Uhr, ereignete sich in einer Parkanlage nahe des „Monsterspielplatzes“ in der Mörikestraße in Neuprüll ein Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter ein Kind ansprach und anschließend körperlich bedrängte. Nach aktuellem Ermittlungsstand sprach der Mann das Kind gezielt mit den Worten „Komm, steig ins Auto!“ an. Das Kind reagierte umsichtig, lehnte dies deutlich ab und wandte sich ab. Daraufhin versuchte der unbekannte Täter, das Kind am Arm festzuhalten. In diesem Zusammenhang erlitt das Kind Kratzspuren am Unterarm.

Das Kind war mit einem Cityroller unterwegs und flüchtete bergab durch die Parkanlage. Der Mann nahm zunächst die Verfolgung zu Fuß auf, brach diese jedoch nach kurzer Strecke ab. Das Kind konnte sich schließlich in Sicherheit bringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug des unbekannten Mannes – ein blauer Pkw – in der Nähe eines Pavillons innerhalb der Parkanlage abgestellt. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Es soll sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und einer Körpergröße von ungefähr 180 cm handeln. Er trug der Beschreibung zufolge einen auffälligen Ziegenbart. Seine Stimme wurde als heiser beschrieben. Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zum Tatzeitpunkt war er vollständig dunkel, vermutlich schwarz, gekleidet. Er war mit einem blauen Pkw unterwegs, zu dem bislang keine weiteren Details bekannt sind.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen mit Nachdruck. Die Polizei bittet Personen, die im Bereich der Parkanlage nahe des Monsterspielplatzes zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder dem blauen Pkw geben können, sich zu melden. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2121 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Die Polizei bittet eindringlich darum, von Spekulationen oder der Verbreitung unbestätigter Informationen – insbesondere über soziale Medien – abzusehen. Solche Inhalte können die Ermittlungen erschweren und zu unnötiger Verunsicherung führen. Bitte orientieren Sie sich ausschließlich an offiziellen Mitteilungen der Polizei.