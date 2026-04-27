STRAUBING. In den frühen Morgenstunden am 25.04.2026 bezahlte ein 36-Jähriger in einer Bar am Bahnhof mit Falschgeld. Zudem leistete er gegen die eingesetzten Polizeikräfte Widerstand.

Gegen 04.30 Uhr bezahlte der 36-jährige Deutsche zwei Getränke mit einem gefälschten 50 Euro-Schein. Als er dies kurze Zeit später erneut versuchte, erkannte die Angestellte die Fälschung. Der Betreiber informierte die Polizei Straubing. Bei einer Kontrolle des Mannes konnten zwei weitere falsche 50 Euro-Scheine aufgefunden werden. Da die Identität des Mannes vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde er zur Dienststelle verbracht.

Nachdem der Mann aus dem Dienst-Pkw ausstieg, leistete er aktiven Widerstand, weshalb er mittels körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Es wurden keine Personen verletzt. Beim 36-Jährigen konnte zudem eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.04.2026, 14.20 Uhr