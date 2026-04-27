HALLBERGMOOS, LKRS.FREISING.Beim Brand eines Autos in Hallbergmoos entstand am vergangenen Freitag Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23:00 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer an dem in der Maximilianstraße parkenden Fahrzeug informiert worden. Den alarmierten Feuerwehren aus Hallbergmoos und Goldach gelang es, den betroffenen Pkw Fiat 500 zügig abzulöschen.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Erste Untersuchungen an dem Fahrzeug erbrachten Hinweise darauf, dass der Kraftwagen absichtlich in Brand gesetzt worden sein könnte. Die Kriminalpolizei Erding bittet daher eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.