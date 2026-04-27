RUHSTORF A. D. ROTT, LKR. PASSAU. Am Sonntag (26.04.2026) gegen 12:30 Uhr wurde ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus gemeldet. Ein 59-jähriger Bewohner kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Eine 63-jährige Bewohnerin stellte eine Rauchentwicklung im Wohnzimmer fest und verständigte umgehend den Notruf. In dem betroffenen Raum befand sich zu diesem Zeitpunkt der 59-Jährige.

Die 63-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige konnte nur noch ohne Lebenszeichen aus dem Gebäude geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte verstarb er noch vor Ort.

Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden.

Der Sachschaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Am Montag (27.04.2026) wurde durch ein Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau eine Brandortbegehung durchgeführt. Zur Brandursache bedarf es noch weitere Ermittlungen. Hinweise für ein vorsätzliches Handeln liegen derzeit nicht vor.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.04.2026, 12:55 Uhr