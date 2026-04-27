REGENSBURG. Am Donnerstag, den 23.04.2026 kam es im Bereich Am Mühlbach in Regensburg zu einem Callcenterbetrug, bei dem eine Seniorin geschädigt wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Laufe des Tages erhielt die Geschädigte einen Anruf durch bislang unbekannte Täter. In der Folge übergab sie an ihrer Wohnanschrift, zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren 5-stelligen Betrages an einen bislang unbekannten Abholer.

Der Abholer wird als max. 30-jährig und ca. 170 cm groß beschrieben. Er trug ein graues Hemd, eine Anzughose und führte einen Rucksack mit sich. Nach der Übergabe entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrug, bei dem Kriminelle sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben, um ältere Menschen um ihr Geld zu bringen: