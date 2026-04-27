ANSBACH. (396) Im Zeitraum von Freitagmittag (24.04.2026) bis Sonntagmorgen (26.04.2026) brachen Unbekannte in eine Schule in Ansbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schulgebäude in der Breitstraße. In den Innenräumen öffneten sie mehrere Pulte und entwendeten unter anderem Bargeld aus einer Klassenkasse.

Zur Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc