HOF. Am Freitagmittag übergab eine Seniorin in der Hofer Innenstadt Bargeld und Schmuck an Betrüger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag erhielt die 84-Jährige einen Anruf, in dem ihr eine Notlage eines Angehörigen vorgetäuscht wurde. Die Täter gaben sich als falsche Polizeibeamte aus und forderten eine hohe Geldsumme. Im Glauben zu helfen, begab sich die Frau in den Bereich der Michaeliskirche am Kirchplatz und übergab dort gegen 12 Uhr Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro an einen unbekannten Geldabholer. Dieser wird wie folgt beschrieben:

• Männlich

• Schlanke Statur

• Kurze helle Haare

• Trug ein gelbes T-Shirt und eine graue Jeans

• Führte eine Tasche sowie einen kleinen Rucksack mit sich

Erst als die Täter im Nachgang noch weiteres Geld verlangten, schöpfte die Seniorin Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei Hof.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am Freitagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Michaeliskirche bemerkt? Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.