EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Baumarkt ein und öffneten einen Tresor. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Büroräumen des Marktes in der Kreuzbachstraße. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld. Mitarbeiter des Baumarkts fanden am Morgen das verwüstete Büro vor und verständigten die Polizei.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen und führte Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kreuzbachstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.