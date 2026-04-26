ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Seit Sonntagmittag wird eine 81-jährige Dame vermisst. Die Obernburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 81-jährige Frau verließ am Sonntag, gegen 13:20 Uhr, das Hospital in der Krankenhausstraße und ist seitdem verschwunden. Sämtliche Suchmaßnahmen und Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Polizei verliefen bislang ergebnislos. Einsatzkräfte suchen zur Stunde weiter und bitten auch die Bevölkerung um Hinweise bei der Suche nach der dementen Frau.

Katharina Amrhein wird folgendermaßen beschrieben:

175 cm groß

Kräftige Statur bei 75 kg

Graue kurze Haare

Brillenträgerin

Sie trägt eine lila-schwarz-farbige Joggingjacke, darunter einen Schlafanzug in hellen Farben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.