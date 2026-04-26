NIEDERBAYERN-LKR. KELHEIM Der seit dem 14.04.2026 vermisste 15-jährige Jugendliche aus Abensberg wurde am heutigen Sonntag in Regensburg wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Kelheim danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Stegbauer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht 26.04.2026, 15:35 Uhr