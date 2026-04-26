Kulmbach, den 26. April 2026. Frühlingswetter, Festivalatmosphäre und die Faszination fürs Motorradfahren haben am Wochenende erneut Tausende Biker und Besucher auf das Brauereigelände in Kulmbach gelockt. Einmal mehr präsentierte sich Kulmbach als Treffpunkt für Fahrspaß, Gemeinschaft und Verkehrssicherheit. Mit der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt ging zum Auftakt der Saison erneut ein klarer Appell für verantwortungsvolles Motorradfahren und umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr aus. Nach zwei Veranstaltungstagen fällt die Bilanz der beteiligten Partner durchweg positiv aus.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann unterstrich am Sonntag vor Ort die Bedeutung der Kulmbacher Motorradsternfahrt als fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit. Er bezeichnete das zweitägige Event im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ als „das verkehrspräventive Highlight in fränkischen und bayerischen Biker-Kalendern“. Als Schirmherr der Motorradsternfahrt nahm Herrmann zunächst am ökumenischen Motorradgottesdienst teil, bevor er mittags gemeinsam mit dem oberfränkischen Polizeipräsidenten Armin Schmelzer, Brauereivorstand Christoph Ahlborn, Kulmbachs künftigem Oberbürgermeister Dr. Ralf Hartnack und Landrat Klaus Peter Söllner den Motorradkorso mit rund 3.500 Bikern anführte. Zu den Teilnehmenden zählten auch etwa 100 Motorradpolizisten aus elf europäischen Ländern.

„Ankommen statt Umkommen“ – sicher durch die Motorradsaison

Als Präventionsveranstaltung des Bayerischen Innenministeriums, der Polizei Oberfranken, der Kulmbacher Brauerei sowie von Stadt und Landkreis Kulmbach stand die Motorradsternfahrt auch in diesem Jahr unter dem bewährten Motto „Ankommen statt Umkommen“. Neben dem emotionalen Höhepunkt am Sonntag – dem großen Motorradkorso – bot das Programm an beiden Veranstaltungstagen zahlreiche Aktions- und Informationsangebote rund um Verkehrssicherheit. Dazu zählten unter anderem ein Motorrad-Skill-Parcours, Fahrsimulatoren, Motorrad-Akrobatik-Shows der Polizei München und die Trial-Show des MSC Kasendorf.

Festival für Generationen mit starkem Sicherheitsfokus

Die 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt setzte nicht nur ein sichtbares Zeichen für ein faires Miteinander und gemeinsames Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr, sondern überzeugte erneut durch ihren familienfreundlichen Festivalcharakter. Ein abwechslungsreiches Musik-, Show- und Kinderprogramm, eine Händlermeile sowie Biergarten und Genussoasen machten die Veranstaltung zu einem Erlebnis für alle Generationen. Auf besonders große Resonanz stieß das Angebot zur Verkehrsfrüherziehung für Kinder.

Verlässliche Partner, gemeinsamer Erfolg

Entsprechend positiv fällt das Fazit der Veranstalter aus: „Super Stimmung, tolles Wetter, Tausende Bikes, viele Besucher und eine klasse Programm – was will man mehr?“, begeistert sich Christoph Ahlborn, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG. Sein Dank gilt den langjährigen Partnern – dem Bayerischen Innenministerium, der Polizei Oberfranken, Stadt und Landkreis Kulmbach, dem Landesverband Bayerischer Fahrlehrer, der Rock Antenne Bayern und allen ehrenamtlichen Helfern von Sicherheitsorganisationen und der Kulmbacher Brauerei. „Das war echt eine grandiose Teamleistung! Ich bin sehr stolz auf die gesamte Mannschaft und bedanke mich bei allen – auch bei Bikern, Besuchern und Anwohnern – für dieses friedliche und großartige Festival!“

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die Kulmbacher Motorradsternfahrt ein fester Termin im Veranstaltungskalender vieler Motorradfahrer. Sie verbindet Fahrleidenschaft mit Verantwortungsbewusstsein und erfolgreicher Präventionsarbeit. Umso größer ist die Vorfreude der Organisatoren auf das kommende Jahr, wenn Kulmbach bereits zum 24. Mal am 24. und 25.4.2027 zum Mekka für Biker aus ganz Süddeutschland wird.