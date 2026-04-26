VÖHRINGEN. Am 26.04.2026, gegen 01:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Betriebes in der Wielandstraße zu einem bewaffneten Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte, maskierte Täter Zugang zum Werksgelände. Unter Vorhalt einer Pistole überwältigten sie einen Mitarbeiter des Werksschutzes und fesselten ihn. Den Mitarbeiter ließen sie dann gefesselt in einem dortigen Büro zurück. Durch die Täter wurden Teile des Geländes bzw. die Räumlichkeiten durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Die Tatbeute ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Der gefesselte Mitarbeiter konnte kurze Zeit später trotz Fesselung einen Notruf absetzen. Dieser wurde dann durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte befreit. Er blieb körperlich unverletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit einem Großaufgebot der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Eine Gefahr für Anwohner oder die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Kriminaldauerdienst Memmingen, sowie die örtliche zuständige Polizeiinspektion Illertissen übernahmen die ersten Ermittlungen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Werksgeländes beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

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