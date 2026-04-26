602. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstählen - Stadtgebiet München

Am Samstag, 18.04.2026, um 05:20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion 14 über einen in der Ludwigsvorstadt aufgestellten mobilen Videoturm der Polizei beobachten, wie mehrere männliche Personen versuchten gewaltsam in ein Ladengeschäft einzubrechen.

Sofort an den Tatort entsandten Polizeikräften war es möglich einen flüchtenden, 26-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festzunehmen.

Im Rahmen der Tat erlangten die Täter keine Beute.

Der 26-Jährige wurde nach Durchführung der Kriminalpolizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des PP München überstellt. Am Folgetage wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen.

An den beiden Folgetagen kam es zu zwei weiteren Delikten in bahnhofsnähe, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand mit der ersten Tat im Zusammenhang stehen.

Nur bei der dritten Tat konnten die Täter Mobiltelefone und Bargeld im Wert eines vierstelligen Eurobetrages erbeuten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in allen Fällen auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine Abreise von möglichen Tatverdächtigen, worauf am Montag, 20.04.2026, gegen 14:30 Uhr, im Rahmen der Kontrolle eines Reisebusses ein 19-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Berlin, und ein 22-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, festgenommen werden konnten.

Die beiden Tatverdächtigen wurden der Haftanstalt des PP München überstellt. Am Folgetag wurde auch gegen sie Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls führt das Kommissariat 51 fort.

603. Wohnungsbrand – Planegg

Am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 16:00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Einsatzzentrale eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Zimmerbrand in einer Wohnung festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

An der Wohnung entstand ein Schaden im Wert eines sechsstelligen Betrages.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere bezüglich der Brandursache, aufgenommen.

604. Brandfall – Grasbrunn

Am Freitag, 24.04.2026, bemerkte ein 45-jähriger Deutscher gegen 09:15 Uhr beim Spazierengehen einen Brand in einem Waldbereich südwestlich der Ortschaft Neukeferloh und verständigte den Notruf.

Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grasbrunn sowie eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums München an der Einsatzörtlichkeit ein. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden.

Durch den Brand wurde eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern einer Jungwaldschonung beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Waldbrunner Straße zum Friedhof und Schwabener Weg- in Grasbrunn Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

605. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbrüchen – Neuhausen

Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 17:15 Uhr, bemerkte ein Anwohner in der Ruffinistraße zwei männliche Personen, die FFP2-Masken trugen und versuchten, über den Innenhof in ein Wohnhaus zu gelangen. Nachdem ihnen der Zutritt verwehrt wurde, entfernten sie sich.

Der Anwohner verständigte den Polizeinotruf. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen in der näheren Umgebung angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Einbruchswerkzeuge aufgefunden, woraufhin beide vorläufig festgenommen wurden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-Jährigen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie um einen 22-jährigen italienischen Staatsangehörigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden zuvor in eine Wohnung in der Ruffinistraße eingebrochen waren und mehrere Schmuckgegenstände entwendet hatten. Zudem besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Zusammenhang mit einem Einbruch am Vortag im Bereich der Liebigstraße.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

606. Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl – Altstadt

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 18:00 Uhr, beobachtete ein 19-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, wie ein zunächst unbekannter Mann mehrere Artikel aus der Auslage eines Kaufhauses im Bereich des Marienplatzes entnahm und in eine Papiertüte steckte. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Der 19-Jährige verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei und folgte dem Mann.

Der Tatverdächtige begab sich zur U-Bahn-Station Marienplatz und stieg in eine U-Bahn der Linie U3 ein. Dort sprach ihn der 19-Jährige an und versuchte, ihn zum Verlassen der U-Bahn zu bewegen. In der Folge stieß der Tatverdächtige den 19-Jährigen von sich weg. Zeitgleich trafen Polizeibeamte am Bahnsteig ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Hierbei leistete dieser erheblichen Widerstand.

Während der Festnahme solidarisierten sich mehrere unbeteiligte Personen in der U-Bahn mit dem Tatverdächtigen und behinderten die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei die Einsatzkräfte wurden bedrängt und körperlich angegangen, sodass der Einsatz des Schlagstocks angedroht werden musste. Erst mit dem Eintreffen weiterer Streifenbesatzungen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

Der Tatverdächtige, ein 42-Jähriger aus Sierra-Leone mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg, wurde zur Polizeiinspektion 11 gebracht, wo er erneut Widerstand leistete. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er Waren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Er wurde wegen räuberischem Diebstahl sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Darüber hinaus werden Anzeigen wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen die weiteren Beteiligten Personen in der U-Bahn geprüft.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 21.

607. Zusammenstoß zwischen Radfahrer, eine Person verletzt – Sauerlach

Am Freitag, den 24.04.2026, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Tscheche ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Pkw BMW die Wolfratshauser Straße in Sauerlach von der Hofoldinger Straße kommend in Richtung Tegernseer Landstraße. Zeitgleich befuhr ein 82-Jähriger die Wolfratshauser Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 28-Jährige wollte an oben genannter Kreuzung nach rechts in diese abbiegen und der 82-Jährige wollte die Tegernseer Landstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Hierdurch fiel der 82-Jährige erst auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Dadurch wurde der 82-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbildes des 82-Jährigen landete ein Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallörtlichkeit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die oben genannte Kreuzung für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

608. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falschen Arzt – Obermenzing

Am Freitag, den 24.04.2026, gegen 13:00 Uhr, erhielt ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf einer ihm unbekannten männlichen Person. Der Anrufer täuschte vor, dass der Sohn des über 80-Jährigen einen Unfall gehabt hätte und nun spezielle medizinische Betreuung benötigen würde, welche nur durch die Übergabe von Schmuck gewährleistet und finanziert werden könne.

Im weiteren Verlauf wurde der über 80-Jährige dazu angeleitet einer weiteren bislang unbekannten Person vor seinem Wohnhaus Schmuck im Gesamtwert von mehreren Eintausend Euro zu übergeben.

Nachdem der Geschädigte später den Betrug bemerkte, verständigte er selbständig den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,80 m groß, athletische Figur, südländisches Aussehen, ungepflegte Zähne, bekleidet mit einem hellgrauen T-Shirt und einer Mütze.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landshoffstraße, Feichthofstraße und Franz-Hauser-Weg in Obermenzing Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

609. Radfahrerin stürzt aufgrund Begegnungsverkehrs, eine Person verletzt – Neubiberg

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 30-jährige Taiwanesin mit Wohnsitz in München den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Äußeren Hauptstraße in Neubiberg in Richtung Ottobrunn. Auf Höhe der Hausnummer 28 kam ihr eine derzeit noch unbekannte Fahrradfahrerin auf demselben Fuß- und Radweg entgegen. An dieser Stelle ist der Fuß- und Radweg für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben.

Beim Vorbeifahren stürzte die 30-Jährige nach links auf den Weg. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Fahrradfahrerin.

Nachdem mehrere Ersthelfer vor Ort waren und die unbekannte Radfahrerin wenige Minuten gewartet hatte, entfernte sie sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die 30-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

610. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kraftrades – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, den 24.04.2026, gegen 00:30 Uhr, fiel einer zivilen Streifenbesatzung eine männliche Person auf, welche mit einem Kleinkraftrad die Nußbaumstraße in Richtung Beethovenstraße befuhr. Am Kleinkraftrad befand sich kein Kennzeichen und die männliche Person fuhr auffällig aggressiv. Aus diesen Gründen wurde der Fahrer am Beethovenplatz einer Kontrolle unterzogen.

Bei ihm handelte es sich um einen 21-jährigen Bulgaren, mit Wohnsitz in München.

Im Verlauf der Kontrolle gab er an das Kleinkraftrad zuvor entwendet zu haben. Zudem hatte er nicht die zum Führen des Kleinkraftrades benötigte Fahrerlaubnis und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Er wurde deshalb wegen des Diebstahls eines Kleinkraftrades, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Vergehens nach dem Versicherungsgesetz und Fahrens unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss angezeigt.

Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

611. Brandfall in einem Hotel, einer Person verletzt – Neuperlach

Am Freitag, den 24.04.2026, gegen 21:00 Uhr, wurde die integrierte Leitstelle durch die Brandmeldeanlage eines Hotels darüber informiert, dass es im 10. Obergeschoss brennen soll. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 41-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt noch in dem betreffenden Hotelzimmer, welches bereits komplett verraucht war.

Aufgrund der Mitteilung wurde das komplette Hotel evakuiert. Auch der 41-Jährige wurde aus seinem Hotelzimmer gebracht. Anschließend wurde das Feuer in dem Hotelzimmer durch die Feuerwehr gelöscht.

Der 41-Jährige wurde durch den Brand leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Ansonsten wurde durch den Brand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Eintausend Euro geschätzt

Nach ca. einer halben Stunde durften die Hotelgäste wieder zurück in das Hotel.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.