NÜRNBERG. (394) Samstagnachmittag (25.04.2026) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr verschafften sich die Täter mutmaßlich über die Hauseingangstür gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Grillparzerstraße. In den Wohnräumen durchwühlten sie Schmuckschatullen und Handtaschen und entwendeten dabei hochwertige Uhren. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht abschließend beziffert werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen im Umfeld des Anwesens verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt