FÜRTH. (393) Am Freitagmittag (24.04.2026) ereignete sich im Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Hardstraße in Fürth ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.



Gegen 13:00 Uhr fuhr eine 44-jährige Fahrerin eines roten Mazdas CX-5 auf der Breslauer Straße stadtauswärts in Richtung Oberfürberg. Sie bog, eigenen Angaben zufolge, bei Grünlicht (Ampel mit Grünpfeil) nach links in die Hardstraße ab. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines blauen VW Polos die Breslauer Straße aus Richtung Oberfürberg kommend und wollte die Hardstraße geradeaus überqueren. Auch er gibt an, die Kreuzung bei grüner Ampelschaltung befahren zu haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei Fürth hat den Unfall vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/973997-0 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt