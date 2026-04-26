MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Ein 27 Jahre alter Autofahrer kam am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Zwei Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen.

Der 27-Jährige aus dem Landkreis Kronach war am Samstag, kurz vor 22 Uhr, mit seinem BMW auf der Strecke von Friesen in Richtung Unterrodach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Wand eines Einfamilienhauses. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die beiden Mitfahrer im Alter von 20 und 24 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten nach bisherigen Erkenntnissen teils schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Bewohner des Einfamilienhauses befanden sich zum Unfallzeitpunkt im Gebäude und blieben unverletzt. Am Haus entstand ein erheblicher Schaden. Nach aktuellem Stand ist es jedoch weiterhin bewohnbar.

Ein Sachverständiger unterstützt die Beamten der Polizeiinspektion Kronach bei der Klärung des Unfallhergangs. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 120.000€.