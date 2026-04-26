NÜRNBERG. (392) Bereits am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) zeigte ein zunächst unbekannter Mann in einem Linienbus in Nürnberg gegenüber einem Kind sexuelle Handlungen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am folgenden Tag fest.



Das 12-jährige Mädchen stieg gegen 16:00 Uhr in einen Linienbus und setzte sich. Ein Mann setzte sich neben sie und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Als der Unbekannte ihr auch nach einem Sitzplatzwechsel folgte, verließ das Mädchen schließlich den Bus. Der Mann blieb im Linienbus und fuhr weiter.

Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten Zivilbeamte den Tatverdächtigen festnehmen. Der 43-jährige Deutsch-Türke muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt