DIETRAMSZELL, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am späten Samstagnachmittag, den 25. April 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße 2073 nahe dem großen Harmatinger Weiher ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer tödlich verunglückte. Die Polizeiinspektion Geretsried übernahm die Ermittlungen.

Am Samstag (25. April 2026), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus München mit seinem Rennrad die Staatsstraße 2073 von Emmerkofen in Richtung Ascholding. Zuvor war er gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs, die in Ascholding auf ihn wartete, während er den Streckenabschnitt bis zur Sägmühle ein weiteres Mal befahren wollte. Als der Mann nicht wie vereinbart zurückkehrte, machte sich seine Ehefrau auf die Suche nach ihm und stieß unweit des Ortsteils Sägmühle auf die Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen geriet der Rennradfahrer in einer Rechtskurve alleinbeteiligt ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Gegenfahrbahn.

Ersthelfer leisteten umgehend Erste Hilfe und führten Reanimationsmaßnahmen durch, wodurch der Mann zunächst wieder das Bewusstsein erlangte. Im weiteren Verlauf musste er durch eintreffende Rettungskräfte erneut reanimiert werden.

Während des Transports in ein nahegelegenes Krankenhaus erlag der 60-Jährige schließlich seinen schweren Verletzungen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Polizeiinspektion Geretsried die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.