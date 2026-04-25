AIDENBACH, LKR. PASSAU. Das seit heute Früh, 25.04.2026, vermisste 14-jährige Mädchen aus Aidenbach konnte bereits am späten Nachmittag wohlbehalten im Marktgebiet angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Vilshofen danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Damm, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 25.04.2026 um 18:15 Uhr