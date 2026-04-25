LALLING, LKR. DEGGENDORF, KIRCHBERG I.W./HÖLLMANNSRIED, LKR. REGEN. Die Fahndung nach dem seit 11.04.2026 vermissten 79-jährigen Senior wird hiermit widerrufen. Eine Person, bei der es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Herrn handelt, wurde heute, 25.04.2026, tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Seit dem Fehlen des 79-Jährigen erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen. Heute gegen 14.30 Uhr fand ein Passant den Leichnam eines Mannes in einem Waldstück bei Lalling, unweit des letzten Wohnortes des Vermissten. Die Ermittlungen zum Todesfall übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Straubing. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Damm, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 25.04.2026 um 17:30 Uhr