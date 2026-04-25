KÜPS, LKR. KRONACH / KRONACH. In der Nacht zum Samstag brach ein Brand im Carport eines Einfamilienhauses in Küps aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Kurz nach 1 Uhr bemerkten Anwohner einen Brand im Carport eines Einfamilienhauses im Schlossring. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer zügig und verhinderten so ein Übergreifen auf das Wohnhaus und die angrenzende Garage. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun in Richtung einer vorsätzlichen Brandlegung. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht abschließend fest.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich Tatverdächtige des Brandes im Kronacher Stadtteil Ziegelerden aufhalten könnten. In Zusammenarbeit mit Spezialkräften nahm die Kriminalpolizei Coburg am Samstagmorgen zunächst zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden jedoch nicht. Sie wurden wieder entlassen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Weitere Einzelheiten können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen in Küps machen konnten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Einsatz mit Spezialkräften in Ziegelerden

KRONACH. Beamte der Kriminalpolizei Coburg führten am Samstagmorgen im Kronacher Stadtteil Ziegelerden einen Polizeieinsatz mit Spezialkräften. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. Weitere Informationen zum Einsatz werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.