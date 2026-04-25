NEUBURG A.D.Donau, OT. ZELL, 25.04.2026_Am gestrigen Freitagnachmittag ereignete sich auf einem Kieswerk in Zell ein schwerer Betriebsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Der 45-jährige Arbeiter belud mit einem Radlader einen Lkw mit Kies, der direkt neben einem Baggersee gelagert war.

Aus noch unbekannter Ursache stürzte bzw. kippte der Radlader in das Gewässer und kam dort auf dem Dach zum liegen.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, konnte der Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nur noch tot aus dem Führerhaus geborgen werden. Eingesetzt waren Kräfte der FFW Neuburg a.d. Donau, sowie Taucher der Wasserwacht Neuburg und ein Rettungsdienst.

Die Ermittlungen dauern an.