VATERSTETTEN, LKR. EBERSBERG, 24.04.2026_Am Mittwoch, den 22.04.2026, wurde ein 50-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Handels mit Kokain und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding.

Am Nachmittag des 22.04.2026 konnte der brasilianische Staatsbürger durch Kräfte der Kriminalpolizei Erding in Vaterstetten festgenommen werden. Gegen ihn bestand bereits ein durch das Amtsgericht München erlassener Haftbefehl.

Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte zudem die Wohnung des Tatverdächtigen.

Insgesamt konnten fast 80 g Kokain und rund 7 kg Marihuana sichergestellt werden.

Der 50-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg wurde am 23.04.2026 auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.