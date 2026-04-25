HOHENKAMMER, KLEINKAMMERBERG, LKR. FREISING, 25.04.2026_Wie bereits mitgeteilt, geriet gestern aus noch unbekannter Ursache ein Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand. Die Kriminalpolizei Erding führt die weiteren Ermittlungen.

Rund 160 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren vor Ort, um den Brand im ersten Stock eines Wohnhauses auf dem Bauernhofgelände zu bekämpfen. In den frühen Abendstunden war das Feuer gelöscht,

Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf ca. 100 000 Euro geschätzt.

Eine Brandortbegehung zur Klärung der noch unklaren Brandursache durch die Kriminalpolizei Erding ist für Anfang kommender Woche geplant.

Ursprüngliche Meldung:

Hohenkammer, OT. Kleinkammerberg, Lkr. Freising, 24.04.2026

Erstmeldung zu Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Heute gegen 16.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Feuer am Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Kleinkammerberg gemeldet.

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren ist zur Löschung vor Ort.

Aktuell muss die Bundesstraße B 13 auf Höhe der Ortschaft Pelka für Bereitstellungsfahrzeuge der Feuerwehr gesperrt werden.