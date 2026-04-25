GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Freitagabend, 24. April 2026, kam es in Geretsried zu einem Polizeieinsatz, bei dem unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) im Einsatz waren. Der Polizei wurde bekannt, dass sich ein 75-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation befinden solle. Der Mann konnte einige Zeit später in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Am Freitag (24. April 2026), gegen 18.50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Geretsried mitgeteilt, dass sich ein 75-Jähriger aus Geretsried in einer psychischen Ausnahmesituation befinden solle. Dabei ergaben sich auch Hinweise, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe sei und unmittelbaren Zugriff auf diese habe.

Da zu diesem Zeitpunkt konkrete Anhaltspunkte vorlagen, dass sich der Mann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in einem selbstgefährdenden Zustand befand, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert.

Da hinsichtlich der weiteren polizeilichen Maßnahmen eine Gefährdung für die eingesetzten Polizeibeamten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Wohngebäude, in dem sich der 75-Jährige aufhielt, zunächst umstellt und ein möglicher Zugriff durch Kräfte des SEK vorbereitet. Die Ingewahrsamnahme durch die Spezialkräfte erfolgte kurze Zeit darauf und der Mann konnte für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiinspektion Geretsried verbracht werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bzw. das unmittelbare Umfeld des Mannes bestand zu keinem Zeitpunkt.