0610 – Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Hochzoll – Am Donnerstag (23.04.2026) schlugen drei bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann in der Neuschwansteinstraße.

Gegen 17.15 Uhr riefen die Täter den Mann, woraufhin dieser stehen blieb und sich umdrehte. Einer der Täter versetzte ihm einen Kopfstoß, anschließend schlugen alle drei gemeinschaftlich auf ihn ein. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Drei männliche Personen

dunkle Haare

dunkle Kleidung

etwa 1,75 m bis 1,83 m groß

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0611 – Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung

Oberhausen – Am Donnerstag (23.04.2026) kam es in einem Wohnheim in der Prälat-Bigelmair-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und seinen Betreuerinnen.

Gegen 12.45 Uhr eskalierte die Situation und der Junge ging körperlich auf die Betreuerinnen los. Dabei verletzte er eine 19-jährige Betreuerin und beschädigte eine Wanduhr. Der 11-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Der Junge besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0612 – Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Innenstadt – Am Donnerstag (23.04.2026) befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Pkw unter erheblichem Alkoholeinfluss die Friedberger Straße.

Gegen 11.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

0613 – Die Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am Donnerstag (23.04.2026) fuhr eine 25-jährige Frau mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-jährige Frau.

Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.