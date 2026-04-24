GRAFENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Gegen 11:50 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in der Freyunger Straße gerufen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Ein Mehrfamilienhaus stand in Vollbrand, nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Freyunger Straße und der Venusberg sind derzeit gesperrt. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Löscharbeiten dauern an.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Grafenau, POKin Reiner, Tel.: 08552/ 9606-0

Veröffentlicht: 24.04.2026, 13:00 Uhr