BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Donnerstag (23.04.2026) gegen 20:30 Uhr geriet ein Balkon eines Wohnhauses in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 20:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Brand eines Balkons an einem Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte das Feuer bereits auf die Hausfassade sowie den Dachstuhl übergegriffen.

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass keine Person in Gefahr war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit unbewohnbar, weshalb die Hausbewohner die Nacht nicht im Anwesen verbringen konnten.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, den Brand gegen 22.30 Uhr unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen.

Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing wurde zwischenzeitlich eine Brandortbegehung durchgeführt. Die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt, jedoch kann ein fahrlässiges Handeln der Bewohner derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Veröffentlicht: 24.04.2026, 10.55 Uhr