ROHRDORF, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagnachmittag, den 23. April 2026, brach an zwei bewaldeten Flächen bei Rohrdorf ein Feuer aus. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag (23. April 2026), gegen 14.15 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim ein Brand mehrerer Bäume in einem Waldgebiet bei Rohrdorf mitgeteilt. Die umgehend alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen zwei Flächenbrände im Waldgebiet südlich der BAB A8, Anschlussstelle Achenmühle (Fahrtrichtung München), nahe der dort verlaufenden Kreisstraße RO26 fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung der Brände verhindert und das Feuer rasch gelöscht werden.

Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Es wurden mehrere Bäume sowie rund 4.000 Quadratmeter Fläche erheblich beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Brannenburg. Noch am späten Nachmittag übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht eines vorsätzlichen Brandstiftungsdelikts. Mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen Bränden werden überprüft.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind am Donnerstag, den 23. April 2026, zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr im Bereich südlich der BAB A8, Anschlusstelle Achenmühle (Fahrtrichtung München) verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.