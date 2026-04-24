KUMHAUSEN, LKR. LANDSHUT, PLATTLING. Am Donnerstag, 24.04.2026, kam es seit den Nachmittagsstunden wieder zu zahlreichen Anrufen sog. Telefonbetrüger. Während in Kumhausen zwei Abholer festgenommen werden konnten, gelang es den Betrügern in Plattling gegen 17:30 Uhr einen hohen fünfstelligen Geldbetrag zu erbeuten. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern.

FALL 1

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut und der Zentralen Einsatzdienste Landshut haben gestern (23.04.2026) mit Unterstützung der Besatzung eines Polizeihubschraubers zwei Polen im Alter von 60 und 64 Jahren im Bereich des Kumhausener Friedhofs vorläufig festgenommen.

Eine 52-jährige Frau aus dem Raum Landshut erhielt am frühen Nachmittag einen Anruf der Telefonbetrüger. Angeblich habe ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht, zur Abwendung einer Haftstrafe müsse sie eine hohe Kaution hinterlegen. Die Frau erkannte allerdings den Betrugsversuch und ging zum Schein auf das Telefonat ein, während in der Zwischenzeit ihr Ehemann die Polizei in Landshut verständigte. Gegen 17.00 Uhr gelang es schließlich den Einsatzkräften die zwei Polen, die offenbar als Abholer eingesetzt waren, im Bereich Kumhausen widerstandslos festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ergingen mittlerweile Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer. Nachdem sie heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt wurden, hat dieser die Haftbefehle erlassen. Beide befinden sich nun in verschiedenen bayerischen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

FALL 2

Etwa zur Zeit gleichen Zeit bekam auch eine 87-jährige Frau aus Plattling einen Anruf mit der gleichen Masche wie zuvor im Raum Landshut. In der Annahme, ihrer Schwiegertochter zu helfen, übergab sie gegen 17:30 Uhr an der Wohnungstüre mehrere zehntausend Euro an einen unbekannten Mann. In diesem Fall bitten die Ermittler um sachdienliche Zeugenhinweise.

Beschreibung des Abholers: männlich, circa 1,80 m groß, graue kurze Haare, korpulent, 3-Tage-Bart, er trug einen bunten Pullover.

Zeugenaufruf

Anwohner, die in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich zwischen der Hubert-Franken-Straße/Salvatorstraße/Nibelungenweg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Plattling, Tel. 09931/9164-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere auch an Taxiunternehmen, die möglicherweise eine männliche Person in der Zeit zwischen 15.00 Uhr bzw. gegen 18.00 Uhr in den Bereich der Hubert-Franken-Straße/Salvatorstraße/Nibelungenweg gefahren oder von dort wieder abgeholt haben.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert erneut und wiederholt – geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte über Vermögen, Geld oder Wertsachen. Die Polizei oder Mitarbeiter von Justiz oder sonstigen Behörden erkundigen sich am Telefon nie nach Ihrem Vermögen oder fordern dessen Herausgabe. Angehörige von Seniorinnen und Senioren wird empfohlen, Ihre Eltern und Großeltern regelmäßig auf die perfiden Betrugsmaschen hinzuweisen.

Veröffentlicht: 24.04.2026, 13.55 Uhr