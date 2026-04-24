REGENSBURG. Im Zeitraum von Montag, 20. April 2026, 18 Uhr, bis Mittwoch, 22. April 2026, 8 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines 52-jährigen Regensburgers. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im genannten Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 52-jährigen Deutschen, welcher in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kumpfmühl von Regensburg wohnhaft ist. In der Folge wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Gegenstände beschädigt. Zudem wurde ein verschlossenes Behältnis gewaltsam geöffnet. Daraus entwendete der unbekannte Täter mehrere Wertsachen, darunter Gold- und Silberschmuck. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Der Entwendungsschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd wurden Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im Zeitraum von Montag, 20. April, 18 Uhr, bis Mittwoch, 22. April, 8 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Theodor-Storm-Straße in Regensburg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.