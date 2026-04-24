KAUFBEUREN. In der vergangenen Woche fand zwischen Polizeivizepräsident Michael Haber und Oberbürgermeister Stefan Bosse das jährliche Sicherheitsgespräch für die Stadt Kaufbeuren statt.

Die Sicherheitslage in der Stadt Kaufbeuren ist gut. Zwar wurde ein Anstieg der Straftaten um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, die Kriminalitätsbelastung im Vergleich zu vielen anderen kreisfreien Städten in Bayern ist aber gering. Um die ausländerrechtlichen Verstöße bereinigt, ist die Zahl der Straftaten um 83 Fälle gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Kriminalitätshäufigkeitszahl, Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner, lässt eine Vergleichbarkeit von Gebietskörperschaften zu, liegt bereinigt für die Stadt Kaufbeuren bei 4.267.

Polizeivizepräsident Michael Haber zur Entwicklung:

„Die aktuellen Fallzahlen zeigen zwar einen Anstieg, doch im Zehnjahres‑Vergleich ist ein rückläufiger Trend an Straftaten erkennbar – ein klares Zeichen dafür, dass Sie hier in einer sicheren Stadt leben.“

Oberbürgermeister Bosse zeigte sich zufrieden, dass die Stadt Kaufbeuren eine der sichersten kreisfreien Städte unter 100.000 Einwohnern ist.

„Auch wenn es einen leichten Anstieg der Straftaten bei uns gibt, zeigen die Gesamtzahlen doch, dass die Kriminalitätsbelastung vergleichsweise gering ist. Das ist ein wichtiges Signal für die Lebensqualität in unserer Stadt. Der enge und vertrauensvolle Austausch zwischen Stadtverwaltung und der Polizei ist nach wie vor ein zentraler Baustein in Bezug auf die Sicherheit der Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger. Ich danke allen Beteiligten ausdrücklich für die engagierte Zusammenarbeit. Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass Kaufbeuren zu den sichersten Städten seiner Größenordnung gehört“, so Stefan Bosse.

An dem Austausch über Fragen der Sicherheit waren neben den Verantwortlichen der Stadtverwaltung auch die Vertreter der Polizeiinspektion sowie der Kriminalpolizeistation beteiligt.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Kaufbeuren sank wiederum um knapp sechs Prozent auf 1.108. Die Verkehrsunfälle forderten zwei Todesopfer und es waren 212 Verletzte zu beklagen.

Im Rahmen des gemeinsamen Austausches der Sicherheitsbehörden wurden auch die Herausforderungen der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung und dem in diesem Jahr anstehenden Umzug in die neue Polizeiinspektion in der Moosmangstraße thematisiert.

Die beiden Behördenleiter bedankten sich für den intensiven und zielführenden Austausch und die gute Zusammenarbeit. (PP Schwaben Süd/West)

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