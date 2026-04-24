Brand in einem Mehrparteienhaus in Kempten

KEMPTEN. Am späten Donnerstagabend kam es im Bereich der Straße Auf der Breite in Kempten zu einem Brand in der Küche eines Mehrparteienhauses. Hierdurch wurde nach derzeitigem Informationsstand eine Person aufgrund der Verrauchungen leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000€. Durch die Feuerwehr Kempten konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ebenso konnte ein Umgreifen des Feuers auf umliegende Häuser verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. (PI Kempten)

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