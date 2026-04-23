UNTERREIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Donnerstagnachmittag, den 23. April 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße 2092 im Gemeindebereich Unterreit ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kraftradfahrer ums Leben kam. Die Polizeiinspektion Waldkraiburg führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Donnerstagnachmittag, den 23. April 2026, befuhr eine 29-Jährige, wohnhaft im westlichen Landkreis Mühldorf, gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pkw die Gemeindeverbindungsstraße von Oberzarnham in Richtung Oberbierwang. Sie wollte geradeaus die Staatsstraße 2092 überqueren; für sie galt das Verkehrszeichen Zeichen 205, Vorfahrt gewähren. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Mann aus Mühldorf mit seinem Kraftrad die Staatsstraße 2092 in Fahrtrichtung Osten.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen übersah die 29-Jährige den vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wodurch der Kraftradfahrer neben die Fahrbahn geschleudert wurde.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Passanten und den Rettungsdienst erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die junge Frau wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Pkw und Kraftrad entstand jeweils massiver Schaden. Er wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfalltechnischen und unfallanalytischen Gutachtens hinzugezogen. Dazu wurden auch die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

An der Unfallstelle waren neben den Beamten der Polizeiinspektionen Waldkraiburg und Wasserburg, die zentralen Ergänzungsdienste Traunreut, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Zudem waren die Feuerwehren Grünthal und Elsbeth mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort.

Die Staatsstraße 2092 musste für die Unfallaufnahme für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.