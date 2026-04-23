MEMMINGEN. Am Donnerstag, den 23.04.2026, konnte im Rahmen intensiver Ermittlungen der Polizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen zu mehreren Sachbeschädigungsdelikten ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein im Umbau befindliches Restaurant eingedrungen sein und dort Wände sowie Einrichtungsgegenstände erheblich beschädigt haben. In der darauffolgenden Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll er zudem im Memminger Osten sowie im Ortsteil Eisenburg eine Vielzahl weiterer Sachbeschädigungen begangen haben. Dabei wurden unter anderem zahlreiche Fahrzeuge beschädigt, indem diese zerkratzt und die Scheiben eingeworfen wurden. Darüber hinaus kam es zu Beschädigungen an Wohnanwesen, bei denen ebenfalls Fensterscheiben eingeworfen wurden. Auch im Bereich des Schlosses Eisenburg wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt. Insgesamt wird derzeit von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro ausgegangen.

Die Identifizierung des deutschen Tatverdächtigen gelang im Zuge umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere aufgrund der durchgeführten Spurenauswertungen. Aufgrund dessen erließ die zuständige Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einen entsprechenden Haftbefehl. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde an seinem Aufenthaltsort festgenommen. Er wurde heute der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Sie hielt Haftbefehl aufrecht und setze diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur abschließenden Zuordnung der einzelnen Taten sowie zur vollständigen Schadensbilanz und der Tatmotivation, dauern an. (PI Memmingen)

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