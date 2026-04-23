DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Ein Wohnungsbrand sorgte am Donnerstagnachmittag in Dörfles-Esbach für hohen Sachschaden. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13.45 Uhr ging ein Notruf über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jean-Paul-Straße ein. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eilten daraufhin zu dem Anwesen. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand im ersten Obergeschoss zu löschen, bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.