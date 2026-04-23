HUMMELTAL, LKR. BAYREUTH. Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land suchen weiterhin nach Zeugen.



Bereits am 11. April 2026 gegen 17 Uhr kollidierten der Fahrer eines BMW und ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße BT 5. Der 68-jährige deutsche Autofahrer bog zwischen Spänfleck und Muthmannsreuth nach links in Richtung Weiglathal ab. Nach ersten Erkenntnissen nahm er dem entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Kronach die Vorfahrt. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, an denen er nun am Mittwoch im Krankenhaus verstarb.

Ein Sachverständiger unterstützt die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs.



Zeugen und Ersthelfer, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter 0921/506-2230 zu melden.

Pressemitteilung vom 12.04.2026

Verkehrsunfall mit Zweiradfahrer

Hummeltal. Am gestrigen Samstagabend gegen 17 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße BT 5 zwischen Spänfleck und Muthmannsreuth. Hierbei kam es zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 24-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Kronach wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bayreuth verbracht. An den jeweiligen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Kräfte der umliegenden Feuerwehren unterstützten bei den Verkehrsmaßnahmen.

Zeugen und Ersthelfer, welche den Verkehrsunfall beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter 0921/506-2230 zu melden