MEMMINGEN / A7. Am Donnerstagvormittag, 23.04.2026, kam es auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Memmingen-Süd und dem Autobahnkreuz Memmingen in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter.

Gegen 11:00 befuhr ein 53-jähriger Russe mit seinem Getränke-Lkw mit Heckstapler die A7 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 20-jähriger Rumäne fuhr mit seinem Kleintransporter unmittelbar hinter dem Lkw. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 20-Jährige mit seinem Kleintransporter auf das Heck des Lkw auf. Beide Fahrzeuge kamen anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw wurde der Heckstapler beschädigt. Dieser Schaden wird derzeit auf 5.000 Euro geschätzt. Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Durch die Beschädigungen traten Betriebsstoffe am Kleintransporter aus, die durch ein Spezialfahrzeug beseitigt werden mussten. Zur Unfallaufnahme, Abschleppung und Reinigung der Fahrbahn war der rechte Fahrstreifen für etwa 1,5 Stunden gesperrt, zeitweise kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Memmingen, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei vor Ort. (APS Memmingen)

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