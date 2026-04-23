DINGOLFING, LANDSHUT, ERGOLDSBACH, LKR. LANDSHUT. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben heute (Donnerstag, 23.04.2026) insgesamt acht Wohnungen in der Region durchsucht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut seit längerer Zeit gegen einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Landshut wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Crystal und Kokain in nicht geringer Menge.

Mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Zentralen Einsatzdienste aus Landshut haben die Ermittler heute mehrere vom Amtsgericht Landshut erlassene Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen gerieten insgesamt acht Männer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren in Verdacht, Drogen von dem 27-Jährigen erworben zu haben. Bei der heutigen Durchsuchungsaktion, die in den frühen Morgenstunden begann, haben die Ermittler neben diversen Rauschgiftutensilien auch Datenträger und eine geringe Menge Crystal sichergestellt.

Veröffentlicht: 23.04.2026, 14.00 Uhr