NIEDERBAYERN. Erneut häufen sich aktuell die Mitteilungen bei der Polizeieinsatzzentrale über sog. „Schockanrufe“ durch Telefonbetrüger.

Die Anrufe häufig sich derzeit besonders im Raum Straubing und Landshut – es kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Telefonbetrüger in ganz Niederbayern auftreten. Zahlreiche Mitteilungen besorgter Bürgerinnen und Bürger gehen seit heute Nachmittag wieder bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern ein. Überwiegend handelt es sich um sog. „Schockanrufe“. Dabei täuschen die Betrüger eine Notlage eines meist engen Familienmitgliedes vor. Um diese Notlage abwenden zu können, würde die Zahlung einer oft hohen Kaution fällig.

Bislang kam es noch zu keinen Geldübergaben und der Aushändigung von Wertsachen. Beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand bei Ihnen am Telefon nach Geld oder Wertsachen erkundigt.

Veröffentlicht: 23.04.2026, 13.55 Uhr