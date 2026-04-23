VIERETH-TRUNSTADT / BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Mehrere Graffiti mit politischem Hintergrund beschäftigten in den vergangenen Tagen die Polizei im Bereich des Fuß- und Radwegenetzes entlang des Rhein-Main-Donau-Kanals. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten Unbekannte an mehreren Örtlichkeiten unterschiedliche Schriftzüge und Symbole an. Zunächst wurden an diversen Mauern antifaschistische Parolen aufgesprüht. In weiteren Fällen hinterließen unbekannte Täter mutmaßlich aus dem rechten Spektrum volksverhetzende Schriftzüge und Symbole.

Betroffen sind folgende Bereiche:

Brückenpfeiler unter der Staatsstraße 2262 bei Viereth

Unterführung für Fußgänger und Radfahrer unter der B26 bei Bischberg

Weiterer Brückenpfeiler im Bereich der B26 bei Bischberg

Die Tatzeit dürfte in den zurückliegenden Tagen liegen.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.