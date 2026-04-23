FORCHHEIM. In der Nacht auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in einen Gebäudekomplex des Förderzentrums im John-F.-Kennedy-Ring ein.

Mitarbeiter einer Reinigungsfirma stellten den Einbruch am Mittwochmorgen fest und verständigten umgehend die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, etwa 23 Uhr, und Mitternacht Zugang zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren gingen die Unbekannten offenbar gezielt mehrere Räume an und durchsuchten diese. Ein Tresor wurde mit einem vor Ort aufgefundenen Schlüssel geöffnet, ein weiterer Möbeltresor gewaltsam aufgeflext.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des John-F.-Kennedy-Rings beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.