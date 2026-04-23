BERATZHAUSEN. DEUERLING. LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Region zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen mit Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

In der Nacht von 21. April 2026, 20:00 Uhr, bis 22. April 2026, 7:30 Uhr, wurde in Deuerling ein Audi A6 Avant, der im Carport geparkt war, entwendet. Das Fahrzeug war mit Keyless-Go ausgestattet. Die Schlüssel befanden sich zum Tatzeitpunkt im Besitz des Geschädigten, wenige Meter vom Fahrzeug entfernt. Die Täter starteten das Fahrzeug und fuhren unbemerkt in unbekannte Richtung davon.

Ein zweiter Keyless-Go-Diebstahl ereignete sich in Beratzhausen. Am 22. April 2026 wurde gegen 02:00 Uhr aus der Hofeinfahrt eines Anwesens ein Audi A6 gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug, während beide Fahrzeugschlüssel im Eingangsbereich der Geschädigten lagen, ebenfalls nur wenige Meter vom Pkw entfernt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Personen, die in den genannten Zeiträumen im Reiherweg in Deuerling oder in der Hemauer Straße in Beratzhausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!

Tipps zur Prävention von Keyless-Go-Diebstählen: