NÜRNBERG. (387) Am kommenden Samstag (25.04.2026) findet in Nürnberg eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Die Versammlung findet im Zeitraum von etwa 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt und führt über folgende Wegstrecke:

Gostenhofer Hauptstraße - Am Plärrer - Frauentorgraben - Lessingstraße - Tafelfeldstraße - Peter-Henlein-Straße - Gibitzenhofstraße - Steinbühler Tunnel - Steinbühler Straße - Frauentorgraben - Färbertor - Kartäusergasse - Kornmarkt

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc